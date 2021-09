La moglie partorisce, lui è morto in casa

Ispica - Un 40enne ispicese è stato trovato cadavere in una abitazione di mare di Santa Maria del Focallo, in territorio di Ispica, dopo che la moglie, ricoverata con le doglie, in attesa di partorire, aveva lanciato l'allarme visto che non riusciva a mettersi in contatto col marito.

La signora era in procinto di partorire all'ospedale Maggiore di Modica quando si è preoccupata del fatto che non riuscisse a mettersi in contatto col marito. Un parente, che si trovava vicino all'abitazione di mare, ha fatto la macabra scoperta. La coppia aveva già dei figli.