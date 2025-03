La morte di Edoardo e Cristian: dolore e cordoglio

Catania - Sono morti in uno scontro con un’auto parcheggiata il 24enne catanese Edoardo Distefano e il 25enne Cristian Gargano, quest'ultimo di origini romane.

I due erano a bordo di una moto di grossa cilindrata, una Honda Africa Twin: a guidare era Edoardo Distefano, Cristian Gargano era seduto dietro. Per cause che ancora non sono state rese note dalla Municipale la moto si è schiantata contro una Toyota Yaris regolarmente parcheggiata sulle strisce blu e i due giovani amici sono stati sbalzati sull’asfalto. Edo e Cristian sarebbero morti sul colpo. I soccorsi arrivati sul posto non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso. Cosa che fa supporre che i due non avessero il casco: su questa circostanza non ci sono conferme ma l’elmetto protettivo cavrebbe forse potuto evitare la morte. Invece i traumi riportati si sono rivelati fatali.

Edoardo era figlio di una nota avvocatessa catanese. Per questo la pagina facebook denominata “Gruppo Tribunale di Catania” conteneva un messaggio di condoglianze seguito da tantissimi commenti.

“Erano due ragazzi perbene”, è il commento unanime. Entrambi avevano dei profili su Tik Tok. Cristian pubblicava tanti selfie, che mostrano i suoi tatuaggi. Ed era molto seguito su questa piattaforma. Anche su Instagram, proprio ieri, aveva pubblicato una sua foto. Un po’ meno social era Edoardo, che su Tik Tok ha postato solo il 15 gennaio scorso una foto, poi un fotomontaggio e una frase: “Se ci fissano, li lasciamo fissare. D’Altronde siamo nati per emergere, non possiamo non farci notare”.

Domani pomeriggio i funerali, alle 16 nella chiesa Cristo Re.