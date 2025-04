La moto scivola, muore sulla Catania-Siracusa Paolo Carlentini

Siracusa - Incidente mortale oggi sull’autostrada Catania-Siracusa. A perdere la vita è stato un 53enne di Carlentini, Paolo Carlentini: intorno alle 11 viaggiava a bordo della sua moto in direzione Siracusa quando, per cause da accertare, prima della galleria San Demetrio la moto è scivolata. L’impatto col selciato è stato violento e i soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla. Nessun altro mezzo è stato coinvolto.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto l’elisoccorso, insieme a due ambulanze del 118 e alla Polstrada. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le gravi ferite riportate durante l’impatto non gli hanno permesso di sopravvivere e, poco dopo, è stato dichiarato il decesso. Le gravi ferite riportate durante l’impatto non gli hanno permesso di sopravvivere e, poco dopo, è stato dichiarato il decesso. Le forze dell’ordine sono arrivate prontamente sul luogo del sinistro e hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, ma dai primi rilievi sembrerebbe trattarsi di una perdita di controllo autonoma del veicolo. Potrebbero esserci stati fattori come la velocità, condizioni della strada o, forse, un guasto tecnico del motociclo che hanno contribuito all’incidente, ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive.

La polizia stradale ha chiuso un tratto di strada da Passo San Martino a Lentini, l’autostrada è stato riaperta alle 14.

La vittima è Paolo Carlentini, di 53 anni

La vittima è Paolo Carlentini, carlentinese di 53 anni che, all’altezza dello svincolo per Lentini avrebbe perso il controllo della moto Aprilia finendo la corsa sull’asfalto. La vittima stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro svolto al porto di Catania per conto di una ditta di autotrasporti di Carlentini.

Lascia la moglie e due figli ancora adolescenti. Non è dato sapere se l’incidente sia stato causato da un malore, dall’asfalto sconnesso o dalla velocità sostenuta.