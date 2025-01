La paurosa voragine al lungomare di Catania. FOTO. VIDEO

Catania - Una voragine di dimensioni gigantesche, e impressionanti, si è aperta domenica in piazza del Tricolore sul Lungomare a Catania. È molto probabile, ma la causa andrà accertata, che le intense piogge di venerdì scorso abbiano provocato un vero e proprio crollo dell’asfalto, probabilmente indebolito anche dalle continue onde delle mareggiate dei giorni scorsi. Una parte di quella zona – siamo nell’area di fronte all’ex “Caffè de Paris” – per alcune crepe sull’asfalto che facevano intravedere il mare e gli scogli sottostanti. Secondo alcune testimonianze in piazza del Tricolore con le piogge dei giorni scorsi si erano formate delle grandi pozzanghere di acqua: il peso dell’acqua potrebbe aver contribuito al cedimento. Le visibili crepe presenti prima del crollo e il rischio di un cedimento erano stati più volte segnalati all’amministrazione che però si era limitata a interdire il passaggio alle auto con delle transenne mobili.

La piazza del Tricolore è a pochi passi dal borgo marinaro di San Giovanni li Cuti, dove venerdì scorso le mareggiate hanno seriamente danneggiato il molo del porticciolo. La forza delle onde deve aver seriamente indebolito anche il solaio che reggeva in piedi la porzione crollata di piazza del Tricolore. Fortunatamente non c’era nessuno in piazza quando è venuto giù l’asfalto. Ora la zona è stata in parte transennata e in parte interdetta con del nastro bicolore bianco e rosso che dovrebbe segnalare il pericolo ma che già stato strappato dal vento.