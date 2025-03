La pescheria-gastronomia col pesce "sospetto" a Catania

Catania - La polizia di Catania, durante controlli sulla regolarità delle autorizzazioni necessarie per la rivendita e la tracciabilità di prodotti di gastronomia, ha sequestrato 15 chili di pesce di provenienza sospetta, mancante di documenti che ne attestassero la provenienza, e ha elevato multe per circa 11.000 euro.

Il primo controllo ha riguardato una società di catering nel quartiere di San Giuseppe la Rena che produce, confeziona e somministra quotidianamente pasti preconfezionati nel Catanese. Per violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è scattata una multa per 4.000 euro, mentre la presenza di alcuni alimenti privi della documentazione sulla provenienza, in particolare uova, che sono state sequestrate e distrutte, ha portato a una multa di 1.500 euro. Il secondo controllo è stato effettuato in una pescheria-gastronomia di viale Mario Rapisardi, dove sono state elevate multe da 3.500 euro per la presenza sul bancone di 15 chili di pesce spada privo di documentazione che ne attestasse la provenienza. Tutto il prodotto è stato sequestrato e distrutto. Sanzionato il titolare anche per lievi carenze igienico sanitarie. Altri 2.000 euro di multe hanno riguardato violazioni alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.