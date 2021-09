La pistolera di Gela, due armi alla cintura e munizioni in tasca

Gela - La polizia l'ha trovata con due pistole infilate nella cintura dei pantaloni, e munizioni di vario tipo addosso: una 31enne gelese è stata arrestato ieri notte grazie alle segnalazioni di alcuni vicini di casa, allertati dal trambusto proveniente dalla sua abitazione. Entrati in casa della donna, gli agenti le hanno scoperto le due armi alla cinta e numerose cartucce occultate in diverse parti degli abiti.

Gli investigatori sospettano che però non sia roba sua, ma che la “pistolera” sia stata incaricata dal marito o da qualcun altro di nascondere tutto tra i vestiti, pensando forse che non sarebbe stata perquisita. Ad ogni modo ora la giovane è in carcere, per essere interrogata e far luce sulle indagini in corso. Nell’appartamento i poliziotti hanno trovato pure un fucile ad aria compressa modificato, e alcuni strumenti elettronici per la captazione di conversazioni.