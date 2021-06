La preghiera per Nassim, morto annegato a Bruca. FOTO

Scicli - "Siamo di Dio e a Lui torniamo. Che Dio abbia misericordia di te, fratello". Così un cugino di Nassim prega in Tunisia.

Il corpo del 21enne tunisino dato per disperso in mare ieri pomeriggio è stato trovato incagliato tra gli scogli a tre metri di profondità stamani alle 10,30. Le ricerche erano iniziate ieri pomeriggio alle 17, dopo che una coppia di suoi conoscenti, un 18enne e una 16enne di Scicli, avevano fatto il bagno con lui sugli scogli di Bruca. A cercarlo per 17 ore, la Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera, e la marina militare, con natanti, sommozzatori e un elicottero.

La causa della morte del giovane tunisino è da imputare ad annegamento.

Ora è atteso il nullaosta della Procura di Ragusa. La comunità islamica provvederà a lavare il corpo secondo la sua religione e dare il saluto con la preghiera islamica. Questo momento è in programma prima della partenza della salma per la Tunisia. Il rimpatrio è curato dal Consolato tunisino a Palermo.

Nassim era il terzo di quattro figli. Il papà lavora in Libia. Lui era disoccupato qui a Scicli, viveva da clandestino, era sbarcato otto mesi fa e con altri quattro amici era domiciliato al quartiere San Nicolò.