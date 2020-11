La salma del piccolo Joseph a Lampedusa, 94 morti in tutto nel Mediterraneo

Altri morti in mare a sole 24 ore dal drammatico naufragio costato la vita a sei persone tra cui un neonato di appena 6 mesi, Joseph: il suo corpicino è arrivato ieri notte a Lampedusa, per essere sepolto nel cimitero dei migranti. Lo strazio della madre, che urla “I loose my baby” sul gommone in balia delle onde, è finito in un video struggente che sta facendo il giro del web.

Ma nelle ultime 24 ore almeno altri 94 migranti, tra cui donne e bambini, sono annegati nel Mediterraneo, in particolare al largo delle coste libiche, in due diversi naufragi: lo rendono noto Medici senza Frontiere e Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). E stamani altre 89 persone sono state intercettate “a sud di Lampedusa, abbandonate alla deriva in mare per tutta la notte" e in grave pericolo: lo comunica su Twitter l’ong Alarm Phone, appellandosi alla nostra Guardia costiera: "Basta giochi politici, evitate un'altra tragedia! Soccorreteli ora!".