La Sicilia brucia, fiamme di notte anche a Marina di Acate VIDEO

Acate - Ragusano ancora risparmiato dall'infornata di incendi che da domenica sta bruciando mezza Sicilia. L'ultimo rogo di cui si ha notizia è di due notti fa, a Marina di Acate: lo vediamo nelle immagini allegate. Nel resto dell’Isola sono una trentina i roghi ancora attivi, alimentati da caldo e vento. A Troina il fuoco è arrivato a minacciare la centrale idroelettrica: le aree boschive dell’ennese sono difficilmente raggiungibili da terra e l’unica possibilità di spegnere le fiamme è dall’alto.

Migliaia gli ettari di coltivazioni e pascoli già andati in fumo tra Regalbuto, Agira e Nicosia. Criticità anche nelle province di Palermo, Trapani e Siracusa dov’è stata chiusa la strada per Melilli e sono stati evacuati un albergo e un parco acquatico in contrada Spalla e Targia. La Coldiretti regionale parla di disegno criminale, mentre il governatore Musumeci chiede una riunione urgente dell’Unità di crisi nazionale della Protezione civile e l’impiego dei soldati dell’esercito nelle zone rurali colpite.