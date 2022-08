La Smart del sindaco rischia di finire in mare. FOTO

Portopalo di Capo Passero - Un piccolo giallo a Portopalo di Capo Passero, dove la Smart di colore bianco del sindaco, Gaetano Montoneri, ha rischiato di finire in mare. L'auto è rimasta incastrata tra la banchina del molo ed un peschereccio. Per il primo cittadino si sarebbe trattato di un 'avvertimento' di qualcuno, per altri, invece, una dimenticanza di Montoneri nell'azionare il freno a mano della Smart.

Il sindaco ha però deciso di presentare una denuncia contro ignoti ai carabinieri della locale Stazione.

Adesso bisognerà i filmati della video sorveglianza per stabilire se si è trattato di un attentato, oppure di una distrazione del sindaco.