La strage di braccianti a Carlentini: Adrano piange Rosario (18 anni) e i due Salvatore

Carlentini, Siracusa - Rosario Lucchese aveva 18 anni. Li aveva festeggiati da poco più di un mese e a breve sarebbe diventato papà: aveva trovato questo lavoro da una settimana. Salvatore Pellegriti di anni ne aveva 56 e Salvatore Lanza due di meno: erano mariti e padri. Lanza si alternava tra i campi e la guida del suo camion. Come oggi, come tutti i giorni, di ritorno dalla raccolta delle arance, una strada che si è rivelata fatale per lui e per i suoi due colleghi.

Erano tutti di Adrano, in provincia di Catania, sarebbero tornati a casa verso le 15. Invece al chilometro 19, in un tratto rettilineo della strada che costeggia la frazione di Cannellazza, nel territorio di Carlentini, vicino a Siracusa, le loro vite sono state spezzate dall’impatto frontale con un furgone del loro mini-van che tornava dalle campagne di Francofonte, dove avevano raccolto gli agrumi che finiscono poi sugli scaffali di supermercati e fruttivendoli. Non c’è stato nulla da fare per tutti e tre, mentre altri sette compagni di fatica e di viaggio sono rimasti feriti, quattro in maniera gravissima.

Erano dipendenti di una ditta catanese e stavano tornando in sede dopo una giornata di lavoro nei campi. Il furgone con il cassone, con a bordo solo l’autista viaggiava verso Vizzini. Dai rilievi l’impatto è avvenuto fra gli angoli anteriori sinistri dei due mezzi. Questo fa pensare che uno dei due veicoli abbia parzialmente invaso la corsia opposta proprio nel momento in cui sopraggiungeva l’altro mezzo. Fra le ipotesi una disattenzione dovuta alla stanchezza. “È un giorno di grande dolore. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie delle vittime in questo momento di immenso dolore”, ha detto il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, proclamando il lutto cittadino fino al giorno dei funerali delle tre vittime.