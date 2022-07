La valanga mortale della Marmolada ripresa dalla sdraio VIDEO

Trento – Stride il bilancio ancora provvisorio di 6 morti e 9 feriti con le immagini girate da questo turista che, comodamente seduto sulla terrazza di un resort, riesce a filmare il momento esatto in cui la frana di ghiaccio e roccia si è staccata ieri dalla “regina” delle Dolomiti - a causa delle alte temperature, a 24°C anche a 2mila metri di altitudine - travolgendo due cordate di escursionisti in quota. Le ricerche di una quindicina di dispersi – complicate in serata da pioggia, buio e dai movimenti del ghiacciaio che minaccia nuove frane – sono ricominciate stamani di buon’ora.