Ladri al supermercato, lui fa il palo dalla parte sbagliata VIDEO

Capo d'Orlando, Me - Ladri in azione qualche giorno fa in un supermercato di Capo d'Orlando. Le immagini delle telecamere di video sorveglianza, poste all'interno dei locali, sono state diffuse online oggi dal sito messinese 98zero, senza però fornire altre informazioni se non la “tecnica” usata dalla coppia per infilare nello zaino un po’ di tutto. A un certo punto, mentre lui copre la complice da un lato, dall’altro spunta una donna che sembra accorgersi che qualcosa non va… peccato non sapere come sia finita.