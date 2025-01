Ladri prendono di mira villette in via Lipari a Marina di Modica

Modica - Ladri in azione a Marina di Modica, in particolare nella zona via Lipari. Due villette sono state oggetto di furti con scasso. In un caso sono stati rubati diversi elettrodomestici, un divano, una lavatrice, una bici da donna modello olandese e una bici da bambino e un televisore. Tutti gli oggetti erano quasi nuovi ed in perfette condizioni. In una villetta oltre ad un forno ad incasso, la caldaia e diversi suppellettili i ladri hanno portato via un intero infisso.