Ladri sorpresi a rubare in abitazione a Modica e messi in fuga dai propriet

Il tentativo di colpo è stato sventato dall’arrivo della coppia. E’ accaduto sabato notte in via Modica Ispica quando i proprietari sono rientrati a casa ed hanno fatto la improvvisa scoperta, trovando i malviventi all’interno della villetta.

Uno dei banditi, nel tentativo di darsi alla fuga, una volta scoperto, ha avuto una colluttazione con il marito della coppia che ha tentato di bloccarlo e riportando qualche lieve ferita tanto che è dovuto ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso.L’altro rapinatore si è dato alla fuga, tentando di fuggire con l’auto della coppia, poi abbandonata lungo la strada.Sono stati momenti di paura e di tensione all’interno della villetta della coppia con i banditi che sono fuggiti a mani vuote. La banda di malviventi, almeno tre, nella notte aveva messo a segno altri due furti nella zona. Una volta dato l’allarme, polizia e carabinieri hanno setacciato la zona bloccando, in contrada Beneventano, un cittadino extracomunitario che probabilmente fungeva da palo.Gli uomini del commissariato di polizia di Modica hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori dell'irruzione.Le telecamere di videosorveglianza presenti in zona potrebbero aver ripreso le scene, utili all'identificazione dei ladri