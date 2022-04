Ladro di caramelle in una scuola elementare

Caivano - Ladro entra in una scuola a Caivano, in provincia di Napoli, e ruba le caramelle dei bambini e alcuni detersivi, ma viene arrestato dai carabinieri. È accaduto all’istituto scolastico Don Milani. L'uomo, un 32enne del Rione Salicelle di Afragola, già noto alle forze dell’ordine, era riuscito a penetrare nella scuola, dopo aver scassinato una delle porte di ingresso.

A quel punto, è entrato in uno degli uffici e qui ha rubato detergenti e caramelle. Sul posto, però, sono subito arrivati i carabinieri della tenenza di Caivano che lo hanno colto sul fatto, mentre si trovava ancora all'interno dell'istituto scolastico. Per il 32enne, a quel punto, sono scattate le manette. È stato arrestato per furto e adesso è in attesa di giudizio.