Ladro seriale di zaini in spiaggia, ammanettato in flagranza VIDEO

Siracusa - Arrestato in flagranza di reato un avolese incensurato di 46 anni, ora ai domiciliari e incensurato, per una serie di furti avvenuti negli ultimi giorni ai turisti che si recavano nelle spiagge di Ortigia. L’uomo aveva appena affittato un appartamento all’isola come base logistica: per cinque giorni ha aspettato che le vittime si tuffassero in acqua per depredarli di quanto lasciato incustodito.

Stamani l’ultima razzia: a seguito delle denunce arrivate, i carabinieri – con l’aiuto delle telecamere della zona (video) e appostandosi a loro volta – hanno identificato e colto sul fatto il ladro, proprio mentre stava per rubare l’ennesimo zaino. In casa hanno trovato tutta la refurtiva sottratta ultimamente, soprattutto telefonini e portafogli.