Comiso - È la pensionata 72enne Maria Lucia Inghilterra la vittima dell’incidente stradale di oggi pomeriggio in via Paolo Borsellino a Comiso, non lomtano dall'ospedale Regina Margherita. La donna, una impiegata in pensione, era alla guida di una Lancia Y quando si è scontrata con un Tir. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla donna, il cui marito è un medico molto conosciuto a Comiso.

I mezzi sono stati sequestrati per ordine del magistrato di turno.