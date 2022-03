Lanciagranate, mitra e bombe: Cosa Nostra armata più degli ucraini VIDEO

Catania – Una santa barbara a disposizione di Cosa Nostra etnea, da far invidia ai soldati ucraini che combattono contro i russi, composta da pistole, fucili mitragliatori e micidiali granate artigianali: è stato rinvenuto dai Carabinieri del comando provinciale di Catania durante una serie di controlli nel quartiere San Cristoforo, che hanno portato a rinvenire armi e droga, ritenute riconducibili al gruppo Nizza della famiglia di Cosa Nostra “Santapaola Ercolano”.

All’interno di un casolare in stato di apparente abbandono e nelle adiacenze di un edificio scolastico, i militari hanno scoperto diversi borsoni contenenti 9 tra pistole e armi lunghe, alcune delle quali da guerra (2 fucili mitragliatori AK 47 Kalashnikov di fabbricazione sovietica), efficienti ed in ottimo stato di conservazione, oltre a circa 900 munizioni di vario calibro. Di particolare, rilievo per l’accertata pericolosità, la scoperta di un fucile lanciagranate con 6 granate modificate, nonché di ben 12 ordigni esplosivi artigianali del tipo “pipe bomb” e “flash bang”, dall’elevato potere dirompente ed effetto scheggiante.

Nell’ambito della stessa operazione i militari hanno anche effettuato alcuni arresti. Si tratta, in primo luogo, di un elemento di spicco del gruppo mafioso dei Nizza, ricercato dal dicembre 2021 perché destinatario di un ordine di carcerazione. Il secondo arresto effettuato riguarda, invece, un uomo trovato in possesso di 400 grammi di cocaina ancora in pietra.