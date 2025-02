Lascia sigaretta accesa e muore carbonizzato. VIDEO

Favara, Agrigento - Macabro ritrovamento in una vecchia abitazione in via Nino Bixio a Favara. All’interno c’era il cadavere carbonizzato di un operaio di 60 anni, Angelo Sicilia, morto in un incendio. Il sessantenne in realtà non aveva una fissa dimora e trovava riparo notturno all’interno di fabbricati abbandonati come avrebbe fatto anche la notte scorsa. Sul caso indagano i carabinieri. L’operaio si sarebbe addormentato con la sigaretta accesa che poi ha scatenato le fiamme.