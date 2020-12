Lasciano candele accese, a fuoco altare di parrocchia a Ragusa

Ragusa - Nella mattinata di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Teocrito 8 a Ragusa, dove ha sede la Parrocchia di Santa Rosalia presso la quale è parroco Fra' Pecorella.

I vicini allarmati dalla presenza fuligine che fuoriusciva all’esterno, hanno chiesto l’intervento dei pompieri che hanno accertato che un incendio lento ha gravemente danneggiato l’altare in legno. L’incendio presumibilmente si è originato da alcune candele votive lasciate accese.

Dopo attento sopralluogo e dopo aver rimaneggiato alcune braci ancora calde, accertato che non vi erano pericoli, i vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.