Laura ha ucciso la suocera. I familiari: era depressa ma non si curava

Pietraperzia, Enna - E' stata fermata Laura Di Dio, 32 anni, la casalinga accusata di avere ucciso la suocera, Margherita Margani, 62 anni, a Pietraperzia, nell'Ennese. Il provvedimento è stato adottato a conclusione di un interrogatorio nella locale stazione dei carabinieri di Pietraperzia. La donna, assistita dall'avvocato Salvatore Timpanaro, madre di due figli, sposata con Francesco, figlio della vittima, che lavora in un'agenzia di pompe funebri, secondo i familiari "soffriva di depressione".

News Correlate Lei litiga con la suocera e la uccide a coltellate

"Non voleva curarsi, ma da un anno e mezzo vivevamo nell'inferno", dicono. Suocera e nuora abitavano in due case limitrofe. Laura sarebbe andata a trovare la suocera stamani per prendere un caffè insieme, ma durante l'incontro si sarebbe avventata sulla 62enne colpendola con un coltello, una forchetta e una forbice. Dopo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe messa a cavalcioni sul cadavere della suocera fumando una sigaretta.

"Io e tutta la comunità di Pietraperzia - ha detto il sindaco di Pietraperzia, Salvuccio Messina - siamo scossi da quanto accaduto alla signora Margherita Margani, che conoscevo personalmente come persona tranquilla e socievole e non comprendiamo come sia potuto succedere. Tutti ci stringiamo profondamente addolorati per l'accaduto alla famiglia travolta da questa tragedia".