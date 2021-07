Lavoro nero, chiuso un locale a Giardini Naxos

Taormina - I Carabinieri della Compagnia di Taormina, hanno intensificato i controlli nelle aree balneari di Taormina e Giardini Naxos, anche per la prevenzione e il contrasto dei reati connessi con la movida estiva e per limitare gli assembramenti nel rispetto della normativa anti-covid.

I militari hanno effettuato numerose verifiche ispettive a locali pubblici, all’esito delle quali hanno sottoposto alla sospensione temporanea di tre giorni un locale di Giardini Naxos per violazioni delle norme sanitarie e della tutela del lavoro, elevando, a carico del titolare, sanzioni per 10.000 euro. In particolare è stata accertata la presenza un lavoratore in nero e la mancata tracciabilità di oltre 5 kg alimenti.