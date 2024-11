Le auto rubate a Catania nascoste in un cortile condominiale

Catania - I carabinieri di Catania hanno recuperato quattro auto rubate nascoste in un cortile condominiale in corso Indipendenza. Appena entrati nel vialetto che conduce al parcheggio, i militari hanno subito notato, in uno stallo, una Fiat 500 L con la sicura dello sportello lato guida alzata, un dettaglio che non è passato inosservato e che ha fatto sospettare che la macchina potesse essere rubata. Un controllo in banca dati ha confermato i sospetti, rivelando che l’auto apparteneva a una 40enne catanese che ne aveva denunciato il furto il 10 ottobre. Durante la verifica, inoltre, la pattuglia ha sentito un gruppo di condomini di una palazzina intenti a discutere sulla presenza sospetta di alcune auto.

I presenti hanno spiegato ai carabinieri che, alcuni giorni prima, al risveglio, avevano trovato tre auto parcheggiate nelle aree comuni del loro cortile: una Giulietta Alfa Romeo, una Fiat 500 L e una Fiat Panda e inizialmente avevano pensato che appartenessero a ospiti di altri residenti. A quel punto i militari si sono messi in contatto con la centrale operativa, comunicando le targhe per altri accertamenti in banca dati. Anche in questo caso, è emerso che tutte le auto risultavano rubate: l’Alfa Romeo Giulietta era stata sottratta il 2 ottobre a un 53enne di Patti, la Fiat Panda era di proprietà di una 27enne argentina residente a Cosenza, denunciata come rubata l’11 ottobre, mentre la Lancia Y risultava rubata a una 57enne il 29 settembre a Comiso.