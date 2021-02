Palermo - Ha trovato le bici rubate nel pianerottolo di casa in vendita nel market place di un social network. La donna palermitana ha presentato denuncia alla polizia postale. Gli agenti, coordinati dalla procura, hanno eseguito una perquisizione in casa di un uomo di 70 anni, hanno trovato le bici rubate conservate in un box.

L’uomo è stato denunciato e le bici sono state restituite alla legittima proprietaria.