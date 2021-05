Le motovedette libiche che sparano ai pescatori le ripara la Sicilia

Riposto - Nel porto turistico della cittadina costiera catanese (foto) c’è il cantiere navale delle motovedette donate dall’Italia alla guardia costiera libica, in base agli accordi bilaterali con il governo di Tripoli, con lo scopo di fronteggiare l'immigrazione irregolare e usate invece spesso e volentieri per sparare arbitrariamente ai pescherecci siciliani. A inizio mese l’Aliseo della flotta di Mazara del Vallo è stato mitragliato dai militari libici proprio da una delle prime motovedette della nostra Guardia di finanza donate nel 2018 alla Libia. E’ stato solo l’ultimo di vari episodi culminati nei 18 pescatori imprigionati per più di tre mesi, per un presunto sconfinamento marittimo, prima di essere liberati a ridosso dello scorso Natale. Un atteggiamento incomprensibile nei confronti di un paese teoricamente “alleato” del fragile esecutivo nordafricano.

Fatto sta che è qui che avviene la manutenzione delle motovedette, con la possibilità dei libici di effettuare ispezioni a bordo per la verifica dell'avanzamento dei lavori. A seguito dell’attacco armato del 6 maggio in acque internazionali il comandante dell'Aliseo, Giuseppe Giacalone, è rimasto ferito e il suo peschereccio ha subito oltre 100mila euro di danni: "Ecco il regalo che ci fa l'Italia" ha commentato, appresa la notizia del cantiere catanese al lavoro in questi giorni. "Mi sono accorto di queste motovedette con la scritta in arabo e ho scoperto che erano le motovedette donate dall'Italia alla Libia – racconta a Repubblica il primo cittadino di Riposto, Enzo Carigliano -. Mi chiedo perché queste motovedette attaccano anche i nostri pescatori? Ma questa è una domanda che va posta in altre sedi, io sono soltanto un sindaco". Un ricatto economico, per far cassa sul budget dell’Italia?