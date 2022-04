Le vespe senza assicurazioni, che fanno incidenti, a Modica

Modica - Due incidenti con feriti ieri a Modica.

Il primo è avvenuto in Via Gerratana dove si sono scontrati una Vespa 50, che proveniva da un’area privata, e una Peugeot 208 condotta da una donna di 57 anni. È rimasto ferito il conducente del ciclomotore, un modicano di 56 anni. Trasportato dal 118 al Pronto Soccorso, è stato giudicato guaribile in 25 giorni. La polizia locale nel corso dei rilievi ha sequestrato la Vespa, in quanto sprovvista di copertura assicurativa.

Il secondo sinistro ha registrato lo scontro fra una Ford e una BMW, in Viale delle Industrie, incrocio Via della Tecnologia, nella zona industriale di Maganuco. L'urto è stato causato da una mancata precedenza. I due conducenti, entrambi di Modica, rispettivamente di 56 e 30 anni, sono stati ricoverati al Maggiore di Modica. Ne avranno per un mese ciascuno.