Lecce, 29enne uccisa per difendere il fidanzato dall’ex: fermato il killer

Minervino – Fermato stamani dalla polizia nel centro di Otranto, in Salento, il presunto assassino di Sonia Di Maggio, la 29enne riminese uccisa ieri sera a Specchia Gallone, frazione di Minervino di Lecce. La ragazza è morta per strada dopo aver ricevuto diverse coltellate al collo e alla spalla mentre si trovava insieme al suo attuale fidanzato, aggredito dall’ex compagno: Salvatore Carfora, un 39enne di Torre Annunziata, con precedenti penali. Quando è stato bloccato dagli agenti, l’uomo aveva ancora gli indumenti e lo zainetto che indossava al momento del delitto: l'uomo era da poco uscito dal carcere, dove era finito per aver ferito a coltellate un parcheggiatore abusivo durante una lite.