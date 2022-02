Legge insegna "Pranzo veloce", auto sfonda saracinesca

Marsala - Legge "Pranzo veloce", e forse per la fretta di mangiare ha tirato giù il piede sull'acceleratore.

Curioso incidente la scorsa notte a Marsala. Un'automobile ha sfondato la saracinesca d'ingresso del bar “Il Capitano Rosso” che si trova sulla via Mazara, in contrada Berbarello. Ingenti i danni subiti dall'attività commerciale con il veicolo, una Opel, che ha buttato giù la porta d'ingresso e parte del muro per poi finire la corsa dentro la caffetteria che, vista l'ora, era chiusa al pubblico.