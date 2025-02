Lei morta 90enne e mummificata a casa, il figlio infermiere viveva col cadavere

Comiso - La mamma? È in una casa di riposo. Non era vero.

L'anziana mamma, 90enne, giaceva senza vita nel suo letto da circa un anno, mummificata.

La Polizia oggi alle 14 ha fatto irruzione in via Righi, a Comiso, nella casa di un infermiere dell'ospedale della città, il Regina Margherita, che aveva nascosto la morte della mamma e viveva col suo cadavere in casa da molti mesi.

L'uomo ha una cinquantina di anni e oggi ha sentito il campanello suonare. Erano gli agenti del Commissariato, che gli hanno chiesto di entrare in casa, in camera da letto, dove hanno trovato il cadavere dell'anziana in stato di mummificazione. La casa è al pianterreno, nessuno dei condomini si era accorto di nulla, anche perchè l'odore acre del corpo della donna si era circoscritto alla camera da letto in cui si ritrovava rinchiusa.

È chiaro che le indagini daranno ulteriori sviluppi sul perchè il figlio abbia nascosto la morte della mamma ai parenti cui aveva detto che la donna prima aveva subito un ricovero in ospedale, quindi la collocazione in una casa di riposo, dove l'anziana non è mai andata.