Leonardo è nato in auto, sulla Noto-Avola

Noto - Il racconto sul quotidiano la Sicilia è di Ottavio Gintoli. È nato in macchina, alle 3 e 42 minuti, in contrada Faldino a Noto, sulla Ss 114 che collega Noto ad Avola, dove papà Emanuele e mamma Monica stavano andando per raggiungere il reparto di Ostetricia per dare alla luce il loro quartogenito. Ma non hanno fatto in tempo: Leonardo ha battuto tutti sul tempo, nascendo per strada.

Leonardo sta bene e la sorellina Donatella e i fratellini Christian e Corrado non vedono l’ora di accoglierlo a casa. Anche la mamma sta bene, ma insieme con il papà sono ancora increduli ed emozionati nel raccontare quello che è successo in pochi minuti l’altra notte. Poche ore prima del Natale.