Licata ubriaca: scappa con la barella con sopra l'amico, denunciato VIDEO

Licata - Roba da matti la sera scorsa a Licata, nell'agrigentino. Alla sala operativa del 118 arriva una chiamata per soccorrere una persona a terra; gli operatori dell'ambulanza arrivati in via Palma trovano un uomo che aveva alzato il gomito, e decidono di caricarlo sulla lettiga per trasferirlo al vicino ospedale San Giacomo d'Altopasso, in contrada Cannavecchia; ma durante l’intervento dei portantini un 43enne, anche lui in preda ai fumi dell’alcol, s’impossessa della barella e fugge per le vie fra l’incredulità e addirittura l’ilarità della gente attorno. Dopo una breve ricerca l’uomo soccorso è stato trovato su un marciapiede, del ladro di barella invece nessuna traccia: è stato rintracciato e identificato solo successivamente dai carabinieri, che l’hanno denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio.