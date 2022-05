Lipari, imprenditore 68enne muore cadendo da una impalcatura

Lipari, Me - Un imprenditore edile Bartolo Zaia, 68 anni (foto), è morto a Lipari cadendo da una impalcatura in un cantiere in località Zinzolo, dove stava ristrutturando un’abitazione. Dalle prime indagini affidate ai carabinieri, l’uomo si era recato nella casa della figlia dove erano in corso lavori di restauro di un rudere. A dare l’allarme è stato un passante, che ha trovato il corpo esanime a terra. In attesa di eventuali sviluppi dell'inchiesta, la salma è stata trasferita nella sala mortuaria del cimitero.