Lite a colpi di martello a Vittoria

Vittoria - Un ragazzo di 20 anni, probabilmente extracomunitario, è rimasto ferito da un colpo di martello, poco prima delle ore 19 di oggi a Vittoria, al termine di una lite con un connazionale. L’episodio in via Roma, poco distante da Piazza Daniele Manin, meglio nota come Piazza Senia. Sul posto una gazzella dei Carabinieri, una volante della Polizia e un’ambulanza del 118. Il bilancio della colluttazione è di due feriti, uno grave.