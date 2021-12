Lite a Scoglitti, forze dell'ordine sul posto

Vittoria - Una lite fra alcune persone, pare di nazionalità straniera, si è consumata in serata a Scoglitti, in territorio di Vittoria. Diversi uomini si sono affrontati a colpi di bottiglie di vetro. Alcuni testimoni oculari sostengono di aver udito un colpo di pistola, ma di quest'ultima circostanza non vi è al momento alcuna evidenza, secondo quanto riferiscono i carabinieri, che sono prontamente intervenuti sul posto cercando di ricostruire l'accaduto.

Non ci sono ricoveri di feriti in ospedale. Nel tardo pomeriggio una lite che ha assunto contorni di rissa in piazza sorelle Arduino, avrebbe coinvolto un gruppo di cittadini extracomunitari ancora non identificati. Sarebbe stato udito un colpo di arma da fuoco. Non risulta alcun ferito, del colpo eventualmente sparato non ci sarebbe riscontro e - al momento - nessun testimone diretto. Sul posto i carabinieri che procedono con gli accertamenti. Il fatto ha alimentato ulteriormente la forte preoccupazione per la recrudescenza criminale nel Vittoriese dove negli ultimi 15 giorni si sono registrati due tentati omicidi a colpi di arma da fuoco, una rapina in banca e un accoltellamento di un giovane al volto.