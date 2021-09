Lite con due ragazze scatena l’inseguimento con sparatoria

Gela – Un litigio in strada tra due ragazze e un giovane ha scatenato la follia del padre di quest’ultimo - il pregiudicato Giuseppe Nocera, 67 anni - che si è armato di pistola e ha sparato all’indirizzo delle giovani che scappavano in auto, dopo averla inseguita e raggiunte a bordo di uno scooter, colpendo al braccio la conducente di 24anni. Risolto dunque il “mistero” sul movente di un gesto tanto efferato.

L’uomo – che ha precedenti per delitti contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e per associazione di tipo mafioso – ha confessato dopo un lungo interrogatorio in commissariato di Caltanissetta ed stato arrestato per tentato omicidio. Davanti alla sua abitazione la scientifica ha rinvenuto due bossoli: una delle due pallottole ha trapassato il braccio sinistro della vittima, dimessa con 15 giorni di prognosi.