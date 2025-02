Lite in strada a Catania per le doppie file, vigile colto da infarto

Catania - Un vigile urbano di Catania è stato colpito da infarto lunedì sera durante un’accesa discussione con un cittadino. Adesso è ricoverato all’ospedale in prognosi riservata dopo un’operazione di angioplastica. A darne notizia in nottata è stato il sindaco Enrico Trantino attraverso un lungo post su Facebook, sottolineando che l’agente municipale “adesso combatte la sua battaglia per rimanere in vita”.

L’episodio sarebbe avvenuto durante un’operazione di controllo di alcune pattuglie su viabilità e regolarità delle soste in via D’Annunzio, lunga arteria cittadina popolata da negozi e caratterizzata da soste in doppia fila. Tutto è iniziato quando alcuni cittadini hanno chiesto delle spiegazioni, probabilmente con toni accesi, alle pattuglie. Trantino tiene a sottolineare che non c’è stata alcuna “azione aggressiva o minacciosa”, ma lo sfogo di chi “se la prende con il sindaco e l’assessore perché si sono messi in testa di cambiare le abitudini ai catanesi”.

Trantino insiste sulla necessità che i catanesi rispettino le regole: “Non arretreremo dinanzi a chi inveisce. Saremo sempre più inflessibili nella convinzione che l’ordine diventi l’ingrediente per vivere tutti meglio”. E lancia un appello ai suoi concittadini: “Abbiamo bisogno di uno scatto di maturità che ci faccia comprendere che la nostra libertà non può comprimere quella degli altri. Solo così saremo comunità, e non abitanti di una giungla. Prego per il nostro agente”.