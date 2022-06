Lite in strada, Giuseppe Incontrera ucciso a colpi di pistola FOTO

Palermo - Intorno alle 8,20 è stato portato da un uomo al pronto soccorso dell'ospedale Civico, sembrava avesse avuto un malore: così diceva l'accompagnatore. In realtà Giuseppe Incontrera, 45 anni, aveva tre colpi di pistola addosso: due al torace, uno alla spalla. E' morto intorno alle 9 di questa mattina: i medici non hanno potuto fare niente per salvarlo, le condizioni erano già gravissime. All'ospedale ci sono stati momenti di tensione, davanti al pronto soccorso si sono radunate una cinquantina di persone e sono dovuti intervenire i poliziotti del Reparto Mobile.

Adesso, i carabinieri del nucleo Investigativo stanno cercando di capire cosa sia accaduto in via Imperatrice Costanza, traversa di via Colonna Rotta, nel quartiere della Zisa (foto). Vengono interrogati residenti e familiari, ma al momento la morte di Incontrera resta un giallo. Si scava nel passato dell'uomo ucciso, che ha precedenti per droga: nelle intercettazioni era emerso come vicino ad ambienti mafiosi, anche per via di alcune parentele acquisite.