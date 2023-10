Lite tra bambini finisce nel sangue: coltellate a un undicenne

Portopalo di Capo Passero - Una lite tra bambini è finita nel sangue a Portopalo di Capo Passero. Vittima e aggressore tra gli 11 ed i 12 anni. Si trovavano al Parco archeologico di Portopalo, quando per cause ancora misteriose, uno dei due ha tirato fuori dalla tasca del pantaloncini un coltello ed ha colpito, fortunatamente superficialmente, il coetaneo. Il bambino, sanguinante, ha raggiunto i suoi genitori che gli hanno prestato i primi soccorsi. Poi lo hanno portato in ospedale dove al piccolo sono stati applicati alcuni punti di sutura.

La notizia ha fatto il giro del paese, ma la vicenda non è stata chiarita. Il fatto di sangue tra minorenni sarà arrivato anche ai carabinieri della stazione di Portopalo che nelle prossime ore dovrebbe inviare un rapporto al Tribunale dei minori di Catania per spiegare cosa è accaduto in questo paese di frontiera.