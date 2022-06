Lite tra vicini per passo carrabile finisce a pallottole

Catania - Una lite tra vicini per un passo carrabile è finita stamani a colpi di pistola ad aria compressa in via Genova, a Catania: un 67enne del luogo è stato denunciato per porto abusivo di armi, minacce e lesioni personali. E' statp un cittadino residente nel quartiere a telefonare al 112 avvertendo della sparatoria in corso: sul posto sono piombati i carabinieri con due ambulanze. I sanitari hanno trovato a terra una persona coinvolta nel far west, a cui i passanti stavano prestando i primi soccorsi.

Il caos è scoppiato per un passo carrabile, regolarmente autorizzato, di pertinenza del denunciato e utilizzato invece come area di parcheggio dal contendente. Il titolare, messo in inferiorità numerica per il sopraggiungere del figlio della controparte, si è armato di pistola ad aria compressa ed ha esploso diversi colpi all’indirizzo del figlio del rivale, ferendolo al costato. Suo padre, resosi contro che non era un’arma da fuoco, si è fatto sotto: a quel punto l'altro ha tirato fuori un'altra pistola, sempre semiautomatiche, di libera vendita e priva del tappo rosso. A quel punto però, fortunatamente, sono giunti i militari che hanno riportato la calma.