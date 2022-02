Litiga con la moglie ed evade i domiciliari: «Cercavo la pace interiore»

Misterbianco, Ct - «Ho litigato con mia moglie e mi sono allontanato da casa per cercare la mia pace interiore». Così un 28enne catanese di Misterbianco si è giustificato dopo essere stato individuato dai carabinieri mentre si trovava in via Farnese, fuori dalla sua abitazione in via tenente Giuseppe Caruso, dov'era relegato agli arresti domiciliari. La fuga del giovane - con precedenti per droga e armi – non è durata neanche mezzora e i militari l'hanno ricondotto in casa dalla consorte.