Litiga con la vicina e lancia contro la sua casa una bomba carta. Lui ha 82 anni

Acate - Detenzione e porto in luogo pubblico di esplosivi micidiali: è il reato che grava su un 82 enne tratto in arresto e accusato di essere il presunto autore dell’esplosione compiuta in danno dell’abitazione di una donna anziana.

È successo ad Acate nella notte quando, allertata dal forte boato, la proprietaria di una abitazione ha chiamato la Polizia di Stato. Sono immediatamente intervenuti gli Agenti del Commissariato di Vittoria con i Vigili del Fuoco, che, una volta sul posto, hanno constatato l'esplosione di un ordigno che ha danneggiato gli infissi ed infranto i vetri dell’edificio. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Sezione Investigativa e del Gabinetto Locale della Polizia Scientifica per i rilievi sulla scena del crimine, ove hanno acquisito tutti gli elementi utili all’individuazione del probabile autore.

Le accurate indagini hanno permesso di identificare l’uomo, pregiudicato e vicino di casa, con il quale la donna in passato aveva avuto dei continui dissidi. L’uomo, tratto in arresto in flagranza di reato, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.