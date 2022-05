Loretta Russo, travolta da un'auto scuola: «Non si può morire così»

Palermo - "Troppo presto sei stata strappata alla vita, tu che eri l’espressione della solarità e della dolcezza". E’ soltanto uno dei molti messaggi dedicati da ieri sera a Loretta Russo, 60 anni (foto), travolta in via Titone a Palermo da una giovane che guidava un’auto per fare pratica: è indagata per omicidio stradale. La vittima stava tornando a casa da lavoro quando la Seat Ibiza, a bordo della quale c’era anche un parente della conducente, è finita prima sulle macchine parcheggiate e poi sulla 60enne che stava attraversando la strada, investendola. Dolce e solare sono gli aggettivi che ricorrono di piu' per descriverla e in tanti hanno pubblicato sui social anche alcune fotografie che la ritraggono da piccola.

“Ci siamo conosciuti dalla nascita – scrive Giancarlo – le elementari insieme e poi tutta la vita sempre nel cuore. La notizia che mai ti aspetti. Ancora non ci credo. Non è giusto. R.I.P. Loretta, che la terra ti sia lieve”. "Ti ricordo per il tuo sorriso contagioso – commenta Stefania –, la tua dolcezza e la tua disponibilità. Non ci sono parole”. “Non vogliamo crederci – aggiunge Giovanni -, impossibile accettare una realtà del genere, è terribile: non ti dimenticheremo mai, Loretta”.

Un'amica punta il dito contro la ragazza al volante, che immaginiamo altrettanto sotto choc: “Una irresponsabile incosciente" sostiene Patrizia, ma la dinamica è ora al vaglio dei pm. E nel giro di poche ore un’altro pedone ha perso la vita, ancora palermitano: un 19enne a bordo di uno scooter Piaggio Beverly ha investito nella notte a Villabate Mohamed Boudara, un 55enne di origini marocchine deceduto in ospedale. Anche questo giovane è indagato per omicidio stradale.