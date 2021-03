Luca Zingaretti positivo al Covid, ma lui non conferma

Roma - Luca Zingaretti sarebbe risultato positivo al Coronavirus. Al momento il famoso interprete de Il Commissario Montalbano non ha confermato né smentito la notizia, fatta trapelare ieri da Dagospia. In tanti sui social sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni, visto che il rumor è sempre più insistente. Lunedì scorso è andata in onda l’ultima puntata della celebre fiction e l'attore aveva commentato via social: “È stato bello ieri per me, devastato dalla nostalgia, riguardarmi “Il metodo Catalanotti”, senza lasciar trapelare nulla sulla presunta positività al Covid - forse non ancora rilevata - che esattamente di questi tempi, un anno fa, colpì il fratello Nicola.