Ludovica, morta a 15anni sulla giostra alla festa per il suo compleanno

Novara - E' morta mentre festeggiava al luna park il suo quindicesimo compleanno. Sbalzata da una giostra. La giovane vita di Ludovica Visciglia si è spezzata così, nella piazza centrale di Galliate, paesone di 15 mila abitanti a sette chilometri da Novara, in un sabato sera che doveva essere consacrato alla gioia e al divertimento con gli amichetti: la cena con la famiglia, un giro al luna park, poi il classico taglio della torta.

Ludovica, che abitava nella vicina Trecate con la famiglia, era su un Tagadà, quella specie di catino che ruota a forte velocità, inclinandosi, ondeggiando e facendo sobbalzare chi vi sta sopra. Cosa è successo ancora non è chiaro: forse un guasto, forse un errore umano. La quindicenne ha perso l’equilibrio, così come i compagni che le erano accanto, ed è precipitata. La giovane forse si è alzata in piedi sulla giostra nonostante fosse vietato.

Subito i ragazzi hanno visto che perdeva copiosamente sangue dal volto e, tra le urla e le lacrime, hanno chiesto di fermare la giostra. Ai soccorritori le condizioni di Ludovica sono apparse subito gravissime. E’ stata portata all’ospedale Maggiore di Novara, dove però è morta nella mattinata di oggi.

Sul posto, oltre all’ambulanza, sono arrivati gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Per tutta la notte sono state raccolte le testimonianze dei presenti. Ora il nome del titolare dell’impianto risulta iscritto nel registro degli indagati della procura di Novara. Ma si sta valutando anche la posizione del figlio: pare infatti che ai comandi del Tagadà ci fosse lui. Se ne sta occupando la procura per i minorenni perché ha meno di diciotto anni. L’impianto è stato messo sotto sequestro in attesa degli indispensabili accertamenti tecnici.

«Una tragedia, non ho parole», ha detto il sindaco di Galliate, che dopo pochi minuti era già nella piazza Vittorio Veneto dominata dal quattrocentesco Castello visconteo. Il luna park, allestito per la festa di San Giuseppe, era al primo giorno di apertura. Era tornato a Galliate dopo due anni a causa della pandemia. Per decisione del sindaco è stato chiuso per l'intera giornata.

Ludovica aveva compiuto i 15 anni l’8 marzo. Frequentava una prima classe del liceo classico Carlo Alberto» di Novara. Una studentessa modello. Lo scorso anno, insieme ad altri ragazzi, era stata premiata per l’impegno mostrato durante l’anno scolastico: aveva conseguito la licenza media, a Trecate, con un 10 e lode.