Lui era ubriaco e col piede ingessato, Noemi Fiordilino investita e uccisa in maniera assurda

Como - Resta in carcere Vincenzo Crudo, il 33enne di Fenegrò (Como) accusato dell’omicidio stradale e dell’omissione di soccorso nei confronti di Noemi Fiordilino. Poche ore fa, nella casa circondariale di Como si è svolta l’udienza di convalida del fermo. Come ha spiegato il legale dell’uomo, l’avvocato d’ufficio Massimiliano Di Maio, “l’arresto non è stato formalmente convalidato per un difetto di forma non essendo avvenuto in flagranza di reato, ma alcune ore dopo. Accolta, invece, la richiesta di custodia cautelare in carcere da parte del giudice per le indagini preliminari”. Crudo, alla guida della sua Golf con tasso alcolemico superiore al consentito e con un piede ingessato, ha travolto e trascinato la 20enne di Vertemate con Minoprio nella notte tra venerdì e sabato. Non si è fermato a prestare soccorso e deve rispondere anche di simulazione di reato. All’arrivo dei carabinieri, infatti, Crudo aveva affermato che la sua auto gli era stata rubata alcuni giorni prima. Ma gli agenti l’avevano ritrovata l’indomani abbandonata in una via di Fenegrò. Non solo. Secondo le prime ricostruzioni, Crudo si è messo alla guida anche con la patente scaduta e smarrita.

“Il mio assistito – afferma l’avvocato - non aveva avuto il tempo di rinnovare la patente in quanto scaduta nei gli stessi giorni in cui poi si è infortunato al piede. Per questo non aveva modo di presentarsi alla visita medica per il rinnovo”. Il 33enne è in carcere da sabato e, spiega il suo legale, ancora non ricorderebbe nulla dell’accaduto. “Anche oggi, in fase di udienza di convalida, non ha saputo dare una spiegazione rispetto a quello che è successo. Vorrebbe ricordare qualcosa ma non ci riesce. In generale è sotto shock e molto abbattuto”. Intanto le indagini proseguono e, nelle prossime settimane, saranno completati tutti gli accertamenti per capire esattamente cosa è accaduto. Attesa anche per i risultati dell’autopsia che è stata effettuata lunedì sul corpo della ragazza. “Ci aspettiamo una richiesta di giudizio immediato – ha affermato l’avvocato Di Maio – e, se così fosse, valuteremo le diverse opzioni”.