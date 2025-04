Lui si addormenta alla fermata del bus, il ladro lo deruba

Catania - Ha approfittato di un momento di stanchezza di un uomo che per qualche minuto si è appisolato alla fermata dell’autobus per rubargli il telefono e fuggire. Il ladro, un pregiudicato catanese di 49 anni, è stato individuato e denunciato dalla polizia, che lo ha scovato grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza in via Secchi. Gli agenti hanno riconosciuto un residente della zona già noto per i suoi precedenti.

Il 49enne ha agito in modo spregiudicato mentre la vittima del furto, uno straniero di 34 anni, stava aspettando la coincidenza per raggiungere il posto di lavoro nel Siracusano. Il lavoratore pendolare per qualche istante si è riposato ied è stato proprio in quel momento che il pregiudicato catanese ha pensato di mettere a segno il colpo, avvicinandosi all’uomo e impossessandosi del suo telefono. Risvegliatosi bruscamente, il 34enne ha tentato di inseguire il ladro, che però in una manciata di secondi è riuscito a dileguarsi.