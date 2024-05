Lunedì a Modica i funerali di Alessandro Brafa

Modica - Saranno celebrati lunedì alle 15 nella chiesa di San Giorgio a Modica i funerali del 38enne Alessandro Brafa, morto all’ospedale Cannizzaro di Catania a causa delle ustioni di terzo grado sul 70% del suo corpo. Brafa lascia la moglie e 2 figli di 16 e 12 anni.

Lo scorso 23 aprile l’uomo, che lavorava in una pizzeria, aveva deciso di eseguire alcuni lavori nella sua abitazione di via Iachinoto, traversa di via Tirella a Modica bassa, usando del solvente. Una fiammata improvvisa aveva provocato l’esplosione del barattolo che teneva in mano, provocandogli ustioni in tutto il corpo. Dall’ospedale Maggiore di Modica Alessandro Brafa era stato trasferito in elisoccorso al Trauma Center di Catania, dove era stato sottoposto a 4 interventi chirurgici e continue medicazioni, che, tuttavia non sono bastate a salvarlo, dopo una settimana di agonia.