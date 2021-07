Madre e figlia morte: rifermato Adriano Rossitto, l'anziana era già in bara

Lentini - Svolta nel giallo dei due cadaveri, madre e figlia di 89 e 56 anni, trovate morte nei giorni scorsi in due posti diversi: i carabinieri di Siracusa hanno fermato per omicidio Adriano Rossitto, un lentinese di 38 anni, per i reati di omicidio e occultamento di cadavere. Titolare di un’agenzia di pompe funebri, già l’anno scorso era stato accusato di aver soppresso il cadavere di un pensionato che frequentava la madre, nascondendolo in un sacco dietro un muro di cinta (foto).

Rossitto ha negato ogni coinvolgimento attivo nel nuovo duplice delitto, ma i pm hanno reputato inattendibili la sua versione. La 56enne era stata ritrovata giovedì, in avanzato stato di decomposizione, riversa sul divano della casa che condivideva con la madre. Quest’ultima è stata invece filmata da alcune telecamere di sorveglianza del quartiere, mentre si allontanava dall'abitazione in compagnia del presunto assassino.

Solo dopo un lungo interrogatorio, l’uomo ha indicato ai militari dov'era: avvolta in una pellicola di plastica e infilata dentro a una bara, in un garage del centro cittadino. Le salme delle due donne saranno sottoposte ad autopsia perché non si esclude che possano essere decedute per morte violenta. Gli investigatori stanno anche valutando l’eventuale coinvolgimento di terzi.