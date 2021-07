Madre e figlia trovate senza vita, in due luoghi diversi

Lentini - Madre e figlia, Francesca Oliva e Lucia Marino, sono state trovate cadavere a pochi giorni l’una dall’altra: entrambe in avanzato stato di decomposizione, in due abitazioni diverse del comune siracusano. I pm hanno aperto un fascicolo per autorizzare gli accertamenti medico legali sui loro corpi, così da stabilire data e causa del duplice decesso.

Il primo è stato rinvenuto venerdì mattina; l’altro, quello della madre quasi 90enne, nella notte tra sabato e domenica. Ora sono nell’obitorio dell’ospedale locale di Lentini (foto) in attesa dell’autopsia. Il caso è affidato ai carabinieri, che mantengono ancora uno stretto riserbo sulle indagini.